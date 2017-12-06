Юнкер отметил "великолепный прогресс" Македонии на пути в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду отметил "великолепный прогресс", достигнутый на пути к членству в Евросоюзе бывшей югославской республикой Македонией.

"Мы хотели бы вдохновить бывшую югославскую республику Македония продолжать следовать путем, который она избрала. За последние месяцы достигнут великолепный прогресс", — сказал он журналистам после переговоров в Брюсселе с премьер-министром Македонии Зораном Заевым.

По словам Юнкера, все страны Западных Балкан имеют "европейские перспективы". "В ближайшие восемь-девять месяцев мы будем решать, как двигаться дальше с каждой их них", — сказал глава Еврокомиссии.

В конце октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости сохранить для стран Западных Балкан перспективу членства в Евросоюзе ради безопасности Европы в целом. Ранее глава Еврокомиссии заявил, что ожидает расширения Евросоюза с 2019 по 2024 год, после того, как ЕС покинет Великобритания. Юнкер неоднократно заявлял, что расширения ЕС в период его председательства, истекающего в 2019 году, не произойдет.

Евросоюз уже предоставил статус кандидатов на вступление Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина.