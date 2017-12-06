На севере Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в горном штате Уттаракханд на севере Индии, сообщает метеорологический департамент страны.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 20.49 по местному времени (18.19 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 30 км в округе Рудрапряг. За первым толчком последовало несколько афтершоков, их число уточняется.

Колебания земной поверхности ощущались жителями окрестных населенных пунктов и даже в столичном регионе Дели.

Согласно оперативным данным, жертв в результате землетрясения нет.