Российское судно начало поиск аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российское океанографическое судно "Янтарь" приступило к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки с помощью своих датчиков, сообщили ВМС Аргентины.
"Янтарь" прибыл в зону поисков субмарины "Сан-Хуан" в ночь на среду.
"(Судно) прочесывает дно (океана) с помощью своих высокотехнологичных датчиков… пользуясь своей системой динамического позиционирования, которая позволяет сохранять стабильность объекта исследования, несмотря на метеорологические условия", — заявил представитель Энрике Бальби на пресс-конференции.
"Янтарь" оснащен современными глубоководными подводными аппаратами, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, и техническими средствами, позволяющими обнаружить объекты на грунте.
По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.