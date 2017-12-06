Российское судно начало поиск аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российское океанографическое судно "Янтарь" приступило к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки с помощью своих датчиков, сообщили ВМС Аргентины.

"Янтарь" прибыл в зону поисков субмарины "Сан-Хуан" в ночь на среду.

"(Судно) прочесывает дно (океана) с помощью своих высокотехнологичных датчиков… пользуясь своей системой динамического позиционирования, которая позволяет сохранять стабильность объекта исследования, несмотря на метеорологические условия", — заявил представитель Энрике Бальби на пресс-конференции.

"Янтарь" оснащен современными глубоководными подводными аппаратами, которые позволяют вести поиск подлодки на больших глубинах, и техническими средствами, позволяющими обнаружить объекты на грунте.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.