БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек — РИА Новости. ВМС Аргентины не сомневаются, что высокотехнологичное оборудование российского судна "Янтарь" поможет обнаружить пропавшую подводную лодку "Сан-Хуан".

Ранее сообщалось, что "Янтарь" приступил к поискам субмарины "Сан-Хуан" с помощью своих датчиков.

"Мы верим в систему динамического позиционирования российского судна и его глубоководное оборудование… У нас нет намеченных сроков (для прекращения поисков), нужно набраться терпения и дать "Янтарю" с его высокочувствительными детекторами искать подлодку", — заявил на пресс-конференции представитель ВМС Энрике Бальби.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.