БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек — РИА Новости. ВМС Аргентины не сомневаются, что высокотехнологичное оборудование российского судна "Янтарь" поможет обнаружить пропавшую подводную лодку "Сан-Хуан".
"Мы верим в систему динамического позиционирования российского судна и его глубоководное оборудование… У нас нет намеченных сроков (для прекращения поисков), нужно набраться терпения и дать "Янтарю" с его высокочувствительными детекторами искать подлодку", — заявил на пресс-конференции представитель ВМС Энрике Бальби.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.