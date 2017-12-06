Президентом Швейцарии стал Алан Берсе

ЖЕНЕВА, 6 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Парламент Швейцарии избрал нового президента страны на 2018 год, им станет нынешний министр внутренних дел Алан Берсе, передает корреспондент РИА Новости.

Совместное заседание двух палат швейцарского парламента транслировались в прямом эфире. Берсе был избран подавляющим большинством в 192 голоса из 228. Вице-президентом на 2018 год на заседании избран глава Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Ули Маурер.

Представитель социал-демократов в Федеральном Совете (правительстве), Берсе пообещал "сделать все возможное на благо страны и населения Швейцарии". Он прочитал свою речь на четырех официальных языках страны, сделав упор на уникальности опыта Швейцарии, который, по словам Берсе, "необходимо поддерживать и развивать".

Должность президента в Швейцарии поочередно занимают все члены Федерального совета и она носит скорее номинальный характер. Все судьбоносные для страны решения принимаются совместно членами Федерального совета. Однако при равенстве голосов на заседании его голос становится решающим.

Президент страны также выполняет представительские функции во время саммитов, форумов или двусторонних встреч на высшем уровне. При этом те, кто занимает этот пост, совмещают свои обязанности в качестве глав Федеральных департаментов — министерств.

Берсе займет кресло президента Швейцарии 1 января 2018 года.