Президент Аргентины пообещал продолжить поиски подлодки "Сан-Хуан"

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри пообещал, что ВМС страны с международной помощью продолжат поиски пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан".

"Мы продолжим поиски", — заявил Макри в ходе пресс-конференции в провинции Энтре-Риос. Макри призвал "отдать приоритет поискам" подлодки.

В минувший четверг официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби сообщил, что Аргентина прекращает операцию по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан", но продолжает поиск самой субмарины.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.