Неуловимый Саакашвили: на Украине второй день не могут задержать политика

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому генпрокурор Украины Юрию Луценко отвел сутки для добровольной явки к следователю, до сих пор остается на свободе.

В среду утром политика объявили в розыск, несмотря на то, что всем известно, где он находится. Саакашвили остается со своими соратниками в палаточном городке возле Верховной рады и заявляет, что не пойдет на допрос к генпрокурору, так как считает его нелегитимным.

Несмотря на призывы Саакашвили поддержать его акцию против президента Украины Петра Порошенко, киевляне митинг проигнорировали. Также не приехали анонсированные политиком "миллионы украинцев" из регионов. Но Саакашвили не сдается и опять созывает народное вече возле Рады в среду на 19.00 мск.

Добровольно не сдастся

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

Генпрокурор Украины дал политику 24 часа для добровольной явки к сотрудникам Службы безопасности, иначе они "сделают все, чтобы он явился к следователям". Саакашвили также объявили в розыск.

Правоохранители в среду утром вновь попытались задержать политика в палаточном городке возле Рады, однако между ними и сторонниками Саакашвили произошла потасовка, в результате которой пострадали 14 полицейских и двое гражданских.

Позже адвокат бывшего президента Грузии Назар Кульчицкий заявил РИА Новости, что его подзащитный не придет в среду на допрос в правоохранительные органы, потому что "его никто не вызывал".

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"Его никто не вызывал, и поэтому — нет (не придет на допрос). Генпрокурор не уполномочен вызывать на допрос с экранов телевизоров", — сказал он.

Сам Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос к генпрокурору, так как считает его нелегитимным, и пригласил следователей в палаточный городок у Рады.

"Я не буду являться ни к какому лже-генпрокурору… Он незаконный, я не считаю его генеральным прокурором Украины", — заявил Саакашвили на брифинге.

Реакция Порошенко

Представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко, комментируя ситуацию с задержанием Саакашвили, заявила, что глава государства полностью полагается на действия и выводы силовых структур в отношении экс-президента Грузии и не может вмешиваться в дела правоохранительных органов.

Сам Порошенко не стал давать оценку вчерашним событиям, при этом он заявил, что шокирован информацией о финансировании митингов Саакашвили окружением Януковича.

"Я думал, что меня тяжело чем-то удивить, но то, что вчера увидела и услышала вся страна, поразило и шокировало всех. Конечно, я благодарю СБУ и Генпрокуратуру за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности", — сказал Порошенко в среду во время поздравления военнослужащих с днем вооруженных сил Украины.

Порошенко порадовало, что "украинский народ "раскусил" приплаченный характер акций Саакашвили еще до украинских силовиков и поэтому проигнорировал эти акции". По словам Порошенко, организаторы акций Саакашвили "хотели крови" и всячески провоцировали силовиков, но они "не поддались на это".

Обещают задержать

Спустя сутки после шоу с задержанием Саакашвили генпрокурор Луценко так и не смог дать четкого ответа относительно дальнейших действий в отношении "неуловимого" экс-президента.

Выступая в Раде, Луценко заявил, что Саакашвили рано или поздно будет задержан.

"Саакашвили будет задержан. Лучшее, что он может сделать, если он хотя бы мужчина, если он действительно хоть немного любит Украину, о чем постоянно говорит, прийти сегодня на улицу Владимирскую (где располагается СБ Украины — ред.) для дачи показаний следователю",- сказал Луценко.

По его словам, вся ответственность за задержание Саакашвили лежит на оперативных подразделениях МВД и СБУ.

"Мы терпеливы. Сколько веревочке ни виться, она все равно приведет к следователю. Это точно будет. При этом мною была поставлена задача, чтобы была достаточно мягкая ситуация в отношении других граждан Украины, так как в отличие от Саакашвили мы думаем об Украине, а не о его личных амбициях", – добавил Луценко.

По его словам, генпрокуратура пока не планирует привлекать Саакашвили к ответственности по другим делам.

"Я вчера говорил, что Михаилу Саакашвили в присутствии адвоката вручен протокол о задержании для доставки к следователю, который должен был вручить подозрение по статье 256 "содействие членам организованной преступной группировки". Сам Саакашвили не подозревается в создании преступной группировки, и никаких других статей на данный момент следователи не видят необходимости предъявлять", — отметил Луценко.

Он добавил, что по адресу проживания Саакашвили направлено уведомление о подозрении, до конца дня будет считаться, что он его получил, после чего политик будет иметь статус подозреваемого.

В Раде советуют подождать

Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что Саакашвили необходимо дать возможность "проявить весь актерский потенциал".

"Возможно, нужно дать Саакашвили сделать все: полазить по всем крышам, пройти все границы. Возможно, спуститься в люк, в канализацию, через которую он может попытаться добраться к Верховной раде, дать возможность реализовать весь его актерский потенциал, цирковой. После того как все методы будут исчерпаны, взять под белые руки этого в меру упитанного мужчину в самом расцвете сил и, наконец, спросить — откуда деньги?" — сказал Гончаренко журналистам в Раде.

Депутат также считает достаточной меру пресечения в виде домашнего ареста, о которой намерено ходатайствовать следствие. "Он проявил много способностей, и как узник замка Иф, мы не знаем, откуда он еще выберется. Думаю, Михо сам хочет кричать из застенков режима, поэтому я бы его за решетку не отправлял, а вот домашний арест считаю нормальным", — добавил замглавы фракции БПП.

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко считает, что в ситуации с Саакашвили власти должны показать, что могут себя защитить.

"Обман людей, а значит подстрекательство украинского общества, ни к чему хорошему не приведет, общество просто разочаруется в каких-либо политиках, какой-либо оппозиции или власти, и останется поле деятельности только для правоохранительных органов. Все должно проходить законным путем, никто никого не собирается бить, но власть также должна показать, что она умеет себя защищать, но только законным путем", — заявила Луценко.

По ее словам, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, что будет делать Саакашвили.

"Я думаю, что на сегодня все зависит от самого Саакашвили: будет ли он дальше будоражить и обманывать общество, придумывать различные инсинуации, будет ли он также держать в заложниках, потому что его нежелание или страх признать, что он действительно просчитался, и это были деньги связанные с семьей Януковича, держат в заложниках те сто-двести людей, которые являются его окружением", — добавила Луценко.

Тем временем в лагере Саакашвили

После утренней стычки между сторонниками Саакашвили и правоохранителями, обстановка в палаточном городке весь день была спокойная. Возле Рады на протяжении дня находились не более 200 митингующих.

Чтобы не тратить времени зря, сторонники Саакашвили провели тренировку по отражению атаки силовиков. Одна группа митингующих выстроилась в шеренгу, они держали металлические щиты, которые ранее отобрали у силовиков. Вторая группа, которая играла роль правоохранителей, попыталась прорвать эту шеренгу. Оборонявшиеся митингующие применяли палки для отражения импровизированной атаки. По результатам тренировки группе обороняющихся удалось сдержать "нападение".

Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы Нацгвардии. Через оцепление силовиков могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.

По состоянию на 18.00 мск, к Раде понемногу подтягиваются желающие принять участие в вече, которое вновь созвал бывший президент Грузии. Саакашвили также до сих пор не обнародовал дальнейший план своих действий, заявив только, что пока намерен оставаться в лагере возле Рады.