В ДНР назвали абсурдом обвинения в применении фосфорной мины

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало абсурдом обвинения со стороны Киева в использовании ополчением боеприпасов с фосфором.

Ранее в среду пресс-центр штаба военной операции украинских силовиков разместил на своей странице в Facebook заявление, что ополченцы якобы применили в Донбассе фосфорную мину.

"Обвинения украинской стороны в применении вооруженными силами ДНР фосфорных мин в районе населенного пункта Новоселовка являются абсурдными", — заявил журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он пояснил, что применение фосфорных мин со стороны сил ДНР невозможно, так как подобных боеприпасов у ополченцев нет. Кроме того, он подчеркнул, что подразделения ДНР строго соблюдают минские соглашения и никогда не станут подвергать опасности мирных жителей.

"Поэтому данные обвинения являются не более чем низкопробным вбросом со стороны людей, которые, являясь военнослужащими ВСУ, не разбираются в артиллерийских боеприпасах… При этом мы не исключаем, что подобными фейками украинская сторона готовит общественное мнение под провокацию с применением зажигательных боеприпасов натовского образца", — сказал Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.