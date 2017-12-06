Полиция завела дело после блокирования телеканала NewsOne в Киеве

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Полиция завела дело в связи с блокированием офиса украинского телеканала NewsOne в Киеве, сообщил в понедельник заместитель начальника следственного управления полиции Киева Руслан Дударец.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов. В понедельник вечером сайт телеканала сообщил, что радикалы начали разбирать баррикады, блокирующие доступ к офису.

"На данный момент мы знаем организатора, но устанавливаем непосредственных участников путем анализа видео и допроса свидетелей. Заведено уголовное дело. Предварительная квалификация – самоуправство. После установления всех обстоятельств действия будут квалифицироваться соответствующим образом – препятствование работе журналистов", — цитирует Дударец сайт телеканала.

По данным сайта NewsOne, на сегодняшний день блокировка снята, проезд возобновлен, но блокпост, который установили возле телеканала и люди в камуфляже остались.