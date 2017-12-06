Генсек ЛАГ прокомментировал решение США признать Иерусалим столицей Израиля

КАИР, 6 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля делает бессмысленными переговоры о мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами, считает генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Определение будущего этого города является предметом переговоров о статусе окончательного урегулирования. В любом случае, нельзя диктовать изменение его юридического или политического статуса, предвосхищая результаты этих переговоров. Какой тогда смысл участвовать в усилиях по политическому урегулированию?", — сказал арабский дипломат журналистам в Каире.

Он также назвал недопустимыми "махинации со статусом Иерусалима", который имеет важное религиозное значение для всех жителей арабских стран, как христиан, так и мусульман.

Абуль Гейт выразил удивление, что администрация США в угоду Израилю "провоцирует чувства 360 миллионов арабов и 1,5 миллиарда мусульман". "Это нанесет удар по арабо-американским отношениям, роли США как беспристрастного посредника на переговорах палестинцев и израильтян", — считает генсек ЛАГ.

Он также выразил сомнение, что в администрации США осознают все возможные последствия такого решения.

В субботу ЛАГ собирает экстренное совещание на уровне глав МИД для обсуждения ситуации вокруг Иерусалима.