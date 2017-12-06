Защита Винника считает деятельность спецслужб США в Греции незаконной

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Агенты американских спецслужб незаконно вели на территории Греции слежку за гражданином России Александром Винником и осуществляли провокационную деятельность, заявил адвокат россиянина Никос Патеракис на слушаниях в Верховном суде Греции Ареопаге.

По словам адвоката, американские агенты не имели права следить за Винником на территории Греции, где оперативное внедрение агентов запрещено по делам, связанным с отмыванием денег. Он заметил, что обвинительный акт в США уже был составлен (он был выписан в январе 2017 года), а показания агентов были получены в июле 2017 года во время нахождения Винника в Греции в отпуске.

Уже из-за этих нарушений необходимо отказать в требовании американских властей, сказал адвокат. "Помимо этого, нет состава преступлений – ни кражи денег, ни отмывания грязных денег. На территории США не было совершено преступлений, и это еще одна из причин не выдавать Винника", — сказал он.

Патеракис сослался также на решение суда в Майами, который счёл, что использование биткоина не может быть признано незаконным.

Адвокат обратил внимание еще на один момент в показаниях секретных агентов, по показаниям которых Винник из Греции по телефону давал указания по отмыванию денег — значит, он должен в таком случае быть судим в Греции, это конституционная обязанность расследовать дело здесь, сказал Патеракис.

Адвокат Александрос Ликурезос сказал, что есть несоответствие в законодательстве двух стран. США обвиняют Винника в сговоре в легализации денежных средств, полученных преступным путем, а сговор в Греции не может квалифицироваться отдельно. Должно квалифицироваться преступное сообщество, а у него должна быть структура, разделение ролей, длительное существование, а в данном случае ничего этого не было, и совет судей в Салониках оставил без внимания это противоречие, заявил Ликурезос