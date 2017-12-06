Защита Винника рассказала о ходе слушаний в Верховном суде Греции

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США в связи с обвинениями в отмывании 4 миллиардов долларов, удовлетворена ходом слушаний в Верховном суде Греции Ареопаге, заявил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на 667 тысяч рублей. Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Адвокаты обжаловали решение по выдаче в США. Теперь дело рассматривает Верховный суд Ареопаг, который объявит свое заключение 13 декабря, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.

"Концепция идеи защиты на данном процессе на сегодняшний день меня устраивает. То, что мы планировали, нам удалось сделать. Почти все без исключения задачи в суде были выполнены. Суд с огромным интересом отнесся к нашей работе, даже скажу – с повышенным интересом. Все семь судей активно не спали все четыре часа процесса, что невероятно много для Греции", — сказал Мусатов.

По его мнению, все допросы свидетелей прошли удачно. "Мы получили все, что хотели. Ждем решения суда", — сказал Мусатов.