МИД России обвинил Киев в политизации истории голодомора

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. В министерстве иностранных дел РФ напомнили Киеву, что голодомор 30-х годов XX века является общей трагедией народов бывшего СССР, а не только украинцев, попытки представить эти события как "геноцид украинского народа" носят антиисторический характер.

Объявив голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев, власти Украины добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России". Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украине пора принять закон об ответственности за непризнание голодомора и холокоста.

"Это общая трагедия русских, украинцев, казахов и других народов, населявших Советский Союз и, конечно, крупнейшая гуманитарная катастрофа на территории СССР, в которой пострадали, по разным оценкам, от двух до восьми миллионов человек", — говорится в сообщении МИД РФ в Twitter.

В ведомстве отметили, что попытки представить эти трагические события как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего с восстановлением справедливости, носят политизированный и антиисторический характер.

Кроме этого, российское внешнеполитическое ведомство "в связи с продолжающейся пропагандистской кампанией Киева в отношении "Голодомора" опубликовало в Twitter специальную инфографику, в которой говорится о количестве жертв в те годы в разных областях СССР.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.