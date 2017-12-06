Лидер Косово призвал к закрытию миссии Евросоюза по верховенству закона

БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи призвал к прекращению работы миссии ЕС по верховенству закона в крае (EULEX) в середине 2018 года, говорится в его обращении к гражданам и членам Сил безопасности Косово (СБК).

Тачи выступил во вторник перед членами СБК в Приштине. Его речь затем полностью опубликовал кабинет главы непризнанного государства.

"Сотни миллионов евро европейских налогоплательщиков потрачены и продолжают расходоваться на развитие миссии EULEX … Решительно заявляю, что наша государственная цель – получить членство в ЕС, а не иметь в Косово постоянные европейские миссии", — заявил Тачи.

"Летом следующего года рассмотрим полное закрытие действующего мандата миссии EULEX. До сих пор мы говорили об изменениях и о сокращении, теперь надо говорить о фазе окончания", — подчеркнул президент самопровозглашенной республики.

По его словам, правоохранительные структуры и службы безопасности Косово должны "полностью взять на себя борьбу с оргпреступностью, экстремизмом, фундаментализмом и всеми видами терроризма".

Миссия EULEX, в которой участвуют члены ЕС, а также Канада, Норвегия, Швейцария, Турция и США, была основана в феврале 2008 года. Ее сотрудники выполняют полицейские, судебные и административные функции в самопровозглашенной республике. Сейчас контингент составляет 800 человек. Европейский совет в 2016 году продлил мандат миссии до 14 июня 2018. Парламент Косово тогда же утвердил продление мандата EULEX до июня 2018 года.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.