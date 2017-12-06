Конвенция по статусу Каспия будет бессрочной

БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил в среду, что прикаспийским странам удалось согласовать позиции по определению статуса Каспия, конвенция по морю будет бессрочной.
Во вторник в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате прошла в июле 2016 года в Астане.
"Процесс по определению статуса Каспия, как уже ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, завершается. С 1996 года были проведены 49 раундов переговоров по составлению конвенции по статусу Каспия. Позиция Азербайджана по этому вопросу основывается на национальных интересах, нефтяной стратегии, добрососедства и конечно международного права. Проект Конвенции определяет принципы сотрудничества прикаспийских стран",- сказал Халафов на пресс-конференции.
По его словам, в процессе определения статуса Каспия были большие разногласия.
"Спустя 21 год нам удалось согласовать позиции. Этот документ будет бессрочным",- подчеркнул он.