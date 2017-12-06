Конвенция по статусу Каспия будет бессрочной

БАКУ, 6 дек — РИА Новости. Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов заявил в среду, что прикаспийским странам удалось согласовать позиции по определению статуса Каспия, конвенция по морю будет бессрочной.

Во вторник в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. Предыдущая встреча в этом формате прошла в июле 2016 года в Астане.

"Процесс по определению статуса Каспия, как уже ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, завершается. С 1996 года были проведены 49 раундов переговоров по составлению конвенции по статусу Каспия. Позиция Азербайджана по этому вопросу основывается на национальных интересах, нефтяной стратегии, добрососедства и конечно международного права. Проект Конвенции определяет принципы сотрудничества прикаспийских стран",- сказал Халафов на пресс-конференции.

По его словам, в процессе определения статуса Каспия были большие разногласия.

"Спустя 21 год нам удалось согласовать позиции. Этот документ будет бессрочным",- подчеркнул он.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.