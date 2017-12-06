Порошенко заявил, что лагерь Саакашвили профинансировали из Москвы

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко назвал сторонников Михаила Саакашвили "гоп-компанией", профинансированной из Москвы. Об этом он, по данным канала "112 Украина", заявил во время своего рабочего визита во Львовскую область.

По его словам, в Москве "не жалеют сил" на дестабилизацию ситуацию на Украине. "И денег у них — куры не клюют", — заявил Порошенко, пояснив, что произошедшее в Киеве 5 декабря ошеломило всю страну.

"Но что радует, так это то, что украинцы еще раньше наших силовиков раскусили профинансированную из Москвы гоп-компанию", — добавил он.

Во вторник в квартиру Саакашвили пришли с обысками. После этого его пытались задержать за "содействие участникам преступных организаций и организации преступных действий", однако сторонники политика не дали силовикам этого сделать.

Как сообщил генеральный прокурор Украины Луценко, у Саакашвили есть сутки на то, чтобы явиться на допрос. Он также отметил, что сотрудники СБУ, которые везли бывшего губернатора Одесской области на допрос, имели право открыть огонь на поражение по его сторонникам.

На сайте Министерства внутренних дел Украины Саакашвили появился в списке "лиц, которые скрываются от органов власти".