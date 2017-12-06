БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Отзыв европейского ордера на арест находящихся в Бельгии экс-членов правительства испанской Каталонии продиктован опасениями Мадрида за международную репутацию Испании, заявил в среду экс-глава автономии Карлес Пучдемон.
"Испанское государство испугалось стать посмешищем и проиграть", — сказал Пучдемон журналистам в Брюсселе, назвав отозванный ордер на арест "идущим вразрез с европейскими ценностями".
По словам экс-главы Каталонии, "на данный момент он решил оставаться" в Брюсселе, откуда намерен вести предвыборную кампанию.