Пучдемон прокомментировал отзыв международного ордера на его арест

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (457)

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Отзыв европейского ордера на арест находящихся в Бельгии экс-членов правительства испанской Каталонии продиктован опасениями Мадрида за международную репутацию Испании, заявил в среду экс-глава автономии Карлес Пучдемон.

Накануне прокуратура Брюсселя получила через европейское юридическое агентство Eurojust решение о снятии верховным судом Испании ордера на арест в отношении Пучдемона и четырех других бывших членов правительства Каталонии. Прокуратура Брюсселя теперь представит 14 декабря решение испанского суда совещательной палате брюссельского суда первой инстанции, которому предстоит объявить закрытым дело о выдаче Испании Пучдемона и его коллег.

"Испанское государство испугалось стать посмешищем и проиграть", — сказал Пучдемон журналистам в Брюсселе, назвав отозванный ордер на арест "идущим вразрез с европейскими ценностями".

По словам экс-главы Каталонии, "на данный момент он решил оставаться" в Брюсселе, откуда намерен вести предвыборную кампанию.