В Греции полиция применила газ против протестующих, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Полиция Греции применила слезоточивый газ после того, как демонстранты устроили беспорядки в Центральных Афинах в связи с девятилетней годовщиной убийства 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса, сообщает газета Kathimerini.

Как сообщается, в районе происходили столкновения с полицией, протестующие забрасывали стражей правопорядка бутылками с зажигательной смесью. Информация о пострадавших пока не сообщалась.

Шестого декабря 2008 года при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил в центре Афин 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране, сотни поджогов и погромы в Афинах и других греческих городах. Ежегодно в годовщину его убийства по стране проходят демонстрации молодежи, которые зачастую заканчиваются погромами. В 2014 году после серьезных беспорядков муниципальные службы собрали только в районе Экзархия недалеко от Политехнического университета 50 тонн камней, которыми анархисты забрасывали полицию.