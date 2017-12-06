Эксперт рассказал, почему раздел Каспия стал возможен

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря стал возможен, так как Иран и Туркмения согласились на разграничение акватории моря по срединной линии, рассказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана Жумабек Сарабеков.

Накануне в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств прикаспийских государств. По итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что стороны договорились по всем остававшимся вопросам о статусе Каспийского моря, фактически текст соответствующей конвенции готов. Теперь текст конвенции будет вынесен на одобрение глав прикаспийских государств, которые могут встретиться в Казахстане в первой половине следующего года.

"Известно, что яблоком раздора выступал принцип разграничения акватории Каспийского моря. Казахстан, Россия и Азербайджан исходили из принципа срединной линии. В то время как Иран и Туркменистан не соглашались с этим принципом. Но по прошествии времени мы видим, что позиции Тегерана и Туркменистана изменилась. На сегодня все страны исходят из того, что принцип срединной линии будет принят в качестве основополагающего принципа", — заявил Сарабеков в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

Известно, что ранее Иран настаивал на разделе моря по принципу равных долей, то есть по 20% каждой из стран. В таком случае национальный сектор Ирана был бы больше, нежели при разделе по срединной линии.

По словам эксперта, согласие Ирана и Туркмении на раздел моря по срединной линии позволило решить и остальные вопросы.

"Прикаспийские государства согласовали все ключевые вопросы по проекту конвенции… это историческое событие. Уже более 20 лет – в 1994 году впервые была создана рабочая группа по определению статуса Каспийского моря – и мы начали готовить Конвенцию. С тех пор провели более 40 встреч, и наконец-таки пришли к консенсусу", — отметил казахстанский эксперт.

По его оценке, будущая конвенция "станет гарантией безопасности и стабильности в Каспийском регионе… станет юридической основой, которая будет регулировать все виды экономической деятельности, вопросы сотрудничества в целом". "Каспий по-настоящему станет морем сотрудничества", — рассчитывает эксперт.

Что касается приоритетов, которые для себя выделяет сам Казахстан, то это "сотрудничество всех стран в освоении и использовании природных ресурсов… использование моря в мирных целях, свобода мирного судоходства и авиации, охрана и сохранение окружающей среды".

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.