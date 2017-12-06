"Свет моей жизни": британка обручилась с люстрой, купленной на eBay

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Британка Аманда Либерти из города Лидс, состоящая в отношениях с двумя люстрами, заявила, что помолвлена с одной из них. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина заметила люстру по имени Люмьер год назад на eBay и купила ее за 400 фунтов. По словам Либерти, это была любовь с первого взгляда. "Она [Люмьер] была в Германии, и хотя я знала, что вывезти ее оттуда будет нелегко, я понимала, что должна ее заполучить, — рассказывает женщина. — Я все время думала о ней: у нее прекрасные формы. Я почувствовала невероятную энергетику, которая от нее исходит". Владелица осветительного прибора утверждает, что сделала предложение в День Святого Валентина.

Всего в коллекции британки 25 люстр. Женщина согласна принять на себя обязательства перед Люмьер, но не собирается отказываться от "свободных отношений" с другими предметами коллекции. "Ни одна из моих люстр не ревнует меня, — говорит Либерти. — Они понимают, что я люблю их всех. Например, я целую и обнимаю Люмьер, однако сплю с Джюэл, поскольку она компактная и уютная". О себе Либерти говорит как о человеке, которого влечет к предметам. "Своей любовью к люстрам я никому не причиняю вреда, — считает женщина. — Я просто следую за своим сердцем".

По словам Аманды, впервые она влюбилась в возрасте 14 лет в ударную установку. Годы спустя она стала испытывать чувства к статуе Свободы. В связи с этим она сменила свою фамилию с Дид Полл на Либерти [Liberty с англ. "Свобода" — прим. ред.].