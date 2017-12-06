КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Пограничники не пустили на Украину трех грузинских журналистов, сообщил РИА Новости в среду советник главы Госпогранслужбы страны Олег Слободян.

"Сегодня (в среду – ред.) утром троим представителям разных СМИ Грузии было отказано в пересечении границы на въезд по причине несоответствия цели поездки",- сказал Слободян.

По его словам, журналисты указали целью поездки на Украину подготовку репортажей о диаспоре, "но на самом деле оказалось, что там (об этом — ред.) речь не идет"

Слободян также заявил, что во время детального общения была установлена причастность одного из журналистов к телеканалу, который освещает события на неподконтрольной Киеву территории Донбасса "в антиукраинском свете".

По данным украинских СМИ, в страну не пустили журналистов "Первого канала Грузии", "Рустави 2" и "ТВ Пирвели".