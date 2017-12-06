На Украине более 200 горняков остались под землей из-за отключения света

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Более 200 горняков остались под землей на шахте "Кураховская" на подконтрольной Киеву территории Донецкой области из-за отключения электроэнергии, сообщил в среду председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Шестого декабря в 10.00 (11.00 мск) районная организация электросети отключила электроэнергию шахте "Кураховская", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, под землей остались 220 человек, которые, согласно плану ликвидации аварии, пытаются через запасные выходы выбраться на поверхность. "То есть шахтерам нужно пройти около четырех километров в подземных выработках и помыться в ледяной воде", — сообщил Волынец.

Он добавил, что профсоюз горняков Украины предпринимает все неотложные меры по возобновлению электроснабжения шахты.