Посол Израиля в России назвал главные угрозы для Ближнего Востока

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Главной угрозой для Ближнего Востока остаются религиозный экстремизм и терроризм, это понимают как в Израиле, так и в Египте, заявил посол Израиля в России Гарри Корен.

"Несомненно, есть и разногласия, но мы способны вести цивилизованный диалог, обсуждая ситуацию в нашем регионе. Как в Иерусалиме, так и в Каире понимают, что главной угрозой на Ближнем Востоке является религиозный экстремизм и терроризм, в лице организаций ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, ХАМАС, и Хезболла. Египет, как и Израиль, также глубоко озабочен подрывной деятельностью Ирана на Ближнем Востоке", — заявил посол, выступая в ходе дискуссии, посвященной 40-летию визита президента Египта Анвара Садата в Израиль.

Он выразил уверенность, что, несмотря на разногласия между Израилем и Египтом, "существующая ситуация на Ближнем Востоке и ситуация между нами, которую некоторые называют холодным миром, гораздо лучше, чем любая другая альтернатива, кроме еще большего сближения между нашими народами".

"Израиль надеется, что арабские страны пойдут по пути Садата и таким образом усилят доверие народу Израиля, позволив рассмотреть дополнительные шаги по урегулированию палестино-израильского конфликта", — добавил израильский дипломат.

* Запрещенные в России террористические организации