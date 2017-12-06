Иорданский депутат предложит парламенту разорвать отношения с США

АММАН, 6 декабря – РИА Новости. Депутат иорданского парламента предложит в среду разрыв дипломатических отношений с США в качестве ответа на признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства США, заявил РИА Новости сам депутат Яхья Сауд, возглавляющий комитет по Палестине в иорданском парламенте.

Иорданский монарх во вторник поговорил по телефону с президентом США, который подтвердил намерение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признав тем самым Иерусалим столицей еврейского государства. В ответ на заявление американской администрации спикер парламента Иордании Атыф ат-Таравана объявил об экстренном созыве заседания парламента в среду, на котором иорданские законодатели обратятся к своим коллегам из парламентов арабских мусульманских и других стран с просьбой оказать давление для предупреждения такого шага со стороны США.

"Сегодня Палата представителей Иордании проведет чрезвычайное заседание, чтобы обсудить перенос посольства США в Иерусалим. Я представлю предложение о разрыве иордано-американских отношений наряду с разрывом отношений Иордании с Израилем", — заявил Сауд.

По мнению политика, целью Трампа является "унижение палестинского народа и арабо-исламского мира".

При этом Сауд напомнил, что в 2014 году парламент обратился к правительству с предложением о разрыве отношений с Израилем и закрытии его посольства в Иордании после убийства иорданского судьи на КПП между странами. Предложение не было одобрено из-за недостаточного количества голосов со стороны парламента.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Трамп 6 декабря объявит о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.