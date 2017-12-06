Саакашвили обвинили в захвате помещения комитета Рады в гостинице "Киев"

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе с соратниками захватил помещение комитета Верховной рады в гостинице "Киев", заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Саакашвили "с группой боевиков" выломали двери в помещение, выгнали сотрудника управления госохраны и стали там отдыхать. Возбуждено уголовное дело.

Луценко призвал политика прийти на дачу показаний, "если он действительно хоть немного любит Украину, о чем постоянно говорит". Генпрокурор напомнил, что Саакашвили объявлен в розыск и что МВД и СБУ должны его задержать.

Ранее экс-губернатор уже заявил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и говорил, что готов принять следователей в палаточном городке.

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Сегодня утром полицейские пришли в палаточный лагерь у здания Рады, чтобы задержать политика, однако сторонники не выдали его. Произошли стычки. Более десяти человек пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что протестующие были вооружены "палками, топорами и бензопилами". Один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил", депутат Юрий Деревянко пообещал, что протестующие придут домой к Луценко, если силовики вновь нападут на городок.

Накануне дома у Саакашвили прошли обыски. Затем его попытались задержать в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Cоратники отбили бывшего губернатора у силовиков и отправились в центр Киева требовать импичмента Петра Порошенко.

По словам Луценко, организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.

Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.