Саакашвили обвинили в захвате помещения комитета Рады в гостинице "Киев"

15:3506.12.2017
(обновлено: 18:02 06.12.2017)
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КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вместе с соратниками захватил помещение комитета Верховной рады в гостинице "Киев", заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По его словам, Саакашвили "с группой боевиков" выломали двери в помещение, выгнали сотрудника управления госохраны и стали там отдыхать. Возбуждено уголовное дело.
Луценко призвал политика прийти на дачу показаний, "если он действительно хоть немного любит Украину, о чем постоянно говорит". Генпрокурор напомнил, что Саакашвили объявлен в розыск и что МВД и СБУ должны его задержать.
Ранее экс-губернатор уже заявил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и говорил, что готов принять следователей в палаточном городке.
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Саакашвили на митинге показал наручники и пообещал сохранить их для Порошенко
Сегодня утром полицейские пришли в палаточный лагерь у здания Рады, чтобы задержать политика, однако сторонники не выдали его. Произошли стычки. Более десяти человек пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что протестующие были вооружены "палками, топорами и бензопилами". Один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил", депутат Юрий Деревянко пообещал, что протестующие придут домой к Луценко, если силовики вновь нападут на городок.
Накануне дома у Саакашвили прошли обыски. Затем его попытались задержать в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности". Cоратники отбили бывшего губернатора у силовиков и отправились в центр Киева требовать импичмента Петра Порошенко.
По словам Луценко, организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.