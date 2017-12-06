США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворцам в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. США надеются преодолеть разногласия с Россией по миротворческой миссии в Донбассе, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

"Приоритетом является прекращение насилия, это наш первоочередной приоритет. Мы думаем, что для этого необходим миротворческий контингент", — сказал Тиллерсон журналистам.

При этом он отметил, что миссия должна быть "правильной".

"У нас большие разногласия по мандату, которым будет наделен миротворческий контингент, и по масштабам его мандата, поэтому мы продолжаем вести переговоры с россиянами по миротворческому контингенту. Мы надеемся, что мы сможем преодолеть этот разрыв", — заявил госсекретарь США.