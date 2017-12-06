Тиллерсон снова опроверг сообщения о предстоящей отставке

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сообщения о его предстоящей отставке, выступая перед журналистами в Брюсселе.

"Эта тема появляется каждые шесть недель. Могу сказать, что вам нужны новые источники, потому что эта история по-прежнему неверна", — сказал Тиллерсон, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о предстоящей отставке Тиллерсона с поста госсекретаря.

New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео сменит сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года. Вместе с тем отмечалось, что пока не известно, одобрил ли этот план Трамп.

В Белом доме после публикации сообщили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент США, и пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках. В госдепе также сообщили, что Тиллерсон продолжает исполнять свою работу.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о его возможной отставке и о его конфликте с президентом.