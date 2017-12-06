Россиянин Винник попросил Ареопаг не выдавать его США

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по американскому запросу в связи с обвинениями в отмывании 4 миллиардов долларов, просит не выдавать его в США или расследовать его дело в греческом суде, если Верховный суд сочтёт американское обвинение обоснованным.
США считают, что Винник во время отпуска с помощью мобильных средств связи управлял преступной группировкой по отмыванию денег.
"Если я совершал преступления, то и на территории Греции. Тогда разбирательство должно быть на территории Греции. Если вы советуете соответствующим законодательству мою деятельность, то должно быть отказано в выдаче в США",- сказал Винник.
"Прошу вас отказать в выдаче в США. Есть три причины. Первая — я не совершал преступления. Вторая причина – я боюсь, что в США не будет справедливого суда, там будут пытки. Третья причина – между Россией и США есть договор о правовой помощи, но США не обращались к России с просьбой о расследовании дела",- заявил Винник.
Адвокаты просили отказать в выдаче или расследовать дело в Греции.