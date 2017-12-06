Россиянин Винник попросил Ареопаг не выдавать его США

АФИНЫ, 6 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по американскому запросу в связи с обвинениями в отмывании 4 миллиардов долларов, просит не выдавать его в США или расследовать его дело в греческом суде, если Верховный суд сочтёт американское обвинение обоснованным.

С такой просьбой Винник обратился к Верховному суду Греции Ареопагу на слушаниях жалобы адвокатов против его экстрадиции. Соответствующую просьбу поддержали и адвокаты, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

США считают, что Винник во время отпуска с помощью мобильных средств связи управлял преступной группировкой по отмыванию денег.

"Если я совершал преступления, то и на территории Греции. Тогда разбирательство должно быть на территории Греции. Если вы советуете соответствующим законодательству мою деятельность, то должно быть отказано в выдаче в США",- сказал Винник.

"Прошу вас отказать в выдаче в США. Есть три причины. Первая — я не совершал преступления. Вторая причина – я боюсь, что в США не будет справедливого суда, там будут пытки. Третья причина – между Россией и США есть договор о правовой помощи, но США не обращались к России с просьбой о расследовании дела",- заявил Винник.

По его словам, есть ещё одна причина – у него двое маленьких детей, оставшиеся без присмотра родителей. "Жена в результате моего задержания заболела, у неё развилась опухоль мозга. Мои дети без призора. Их отец в тюрьме, мать в больнице. Я единственный кормилец. На весах правосудия не только моя жизнь и будущее, но жизнь и будущее детей",- заявил Винник.

Адвокаты просили отказать в выдаче или расследовать дело в Греции.