МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Житель Швейцарии Петер Марку (Pjeter Marku) нашел кошелек с кредитными картами, документами и счастливой купюрой, который он потерял десять лет назад на стройке, пишет издание 20 minuten.

Как пишет издание, в 2007 году мужчина, прибывший из Косово, работал на строительном объекте почты в швейцарской коммуне Херкинген. Там он и потерял кошелек, в котором были его документы, кредитные карты, 500 франков и счастливая купюра в 20 франков, с которой он приехал из Косово в 1989 году.

Марку с коллегами пытался найти кошелек, но это ему не удалось. Однако несколько дней назад ему позвонил сотрудник почты и сообщил о находке.

К удивлению мужчины, в найденном кошельке сохранились все документы и деньги, в том числе счастливая банкнота. "Швейцарцы очень честные люди", — сказал Марку.