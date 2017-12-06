Российский МИД обеспокоен действиями боевиков-рохинджа в Мьянме

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва обеспокоена действиями боевиков-рохинджа в Мьянме, заявил представитель РФ в ходе специальной сессии Совета ООН по правам человека, прошедшей в Женеве.

"Мы разделяем озабоченность в связи с напряженной обстановкой в Ракхайнской национальной области (РНО) и возникшей там угрозой гуманитарного кризиса, спровоцированного террористическими нападениями боевиков из "Армии спасения рохингья Ракхайна". Решительно осуждаем их террористические вылазки", — говорится в его выступлении, текст которого опубликован в среду на сайте МИД РФ.

"Призываем все стороны воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей деградации обстановки, и продолжить конструктивный свободный от политизации диалог на всех уровнях. Это единственно возможный способ комплексного урегулирования сложной проблемы мусульманского меньшинства в Мьянме. Россия поддерживает усилия по налаживанию межрелигиозного взаимодействия в этой стране с участием духовных лидеров всех конфессий", — отметил он.

Представитель РФ также положительно оценил меры руководства Мьянмы по созданию условий для мирного сожительства в регионе всех национальных и религиозных общин, подготовку к приему лиц, желающих вернуться в места первоначального проживания.

По его словам, в Москве исходят из того, что власти Мьянмы активизируют меры для недопущения эскалации насилия, восстановления на всей территории страны законности и правопорядка, обеспечения нормальных социально-экономических условий и урегулирования проблемы беженцев. Он также приветствовал подписание властями Мьянмы и Бангладеш в прошлом месяце соглашения о репатриации перемещенных лиц в Ракхайне.

"Для согласованного урегулирования ситуации с массовым перемещением населения через границу Мьянмы и Бангладеш нужна, прежде всего, добрая воля обоих государств. Без движения навстречу друг другу эту проблему, заложенную в прошлом веке колониальной администрацией, к сожалению, не решить. Роль международного сообщества, включая Совет ООН по правам человека, должна состоять в том, чтобы содействовать двусторонним усилиям по преодолению кризиса и его последствий и ни в коем случае не должна их подрывать", — сказал он.

Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу ООН.

Согласно документу в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия. Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.

Подробнее об истории религиозно-этнического конфликта в Мьянме читайте в справке РИА Новости >>