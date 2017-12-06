Данные о Саакашвили появились в розыскной базе МВД Украины

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Данные о бывшем президенте Грузии, экс-губернаторе Одесской области Михаиле Саакашвили внесены в базу данных "Лица, которые скрываются от органов власти" на сайте министерства внутренних дел Украины.

Согласно информации на сайте МВД, Саакашвили "исчез" 5 декабря в Киеве. Также сообщается, что Саакашвили инкриминируют совершение преступление предусмотренного статьей "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК Украины.

В среду официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что уведомление о привлечении Саакашвили в качестве подозреваемого направлено на его адрес по месту жительства.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Саакашвили на митинге показал наручники и пообещал сохранить их для Порошенко

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения.