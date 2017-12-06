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Газ и баррикады: более 15 человек пострадали при потасовках возле Рады‍

Сюжет:
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве (111)
14:0906.12.2017
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© REUTERS / Gleb GaranichПалаточный лагерь у здания Верховной Рады в КиевеПалаточный лагерь у здания Верховной Рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В среду утром сотрудники правоохранительных органов пришли в палаточный лагерь в центре Киева, чтобы задержать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика, в ходе которых пострадали 16 человек.

Лагерь Саакашвили
Опубликовано видео рейда полиции на лагерь сторонников Саакашвили
Накануне Генпрокуратура и СБУ провели обыски в доме Саакашвили в Киеве. Самого политика задержали, но активистам удалось отбить его у сотрудников правоохранительных органов. После чего они отправились в Раде "требовать импичмента" президента Украины Петра Порошенко. Там развернули палаточный лагерь.

Саакашвили подозревают в "покушении на преступление", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Ситуация в палаточном лагере

Один из активистов рассказал, что несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но его не выдали. В то же политика в палаточном городке не видно, однако митингующие утверждают, что он находится у себя в палатке. Возле нее стоят охранники, журналистов к ней не пускают.

Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov
Крыша прохудилась. Саакашвили реализует свой "цирковой потенциал" в палатке
Как рассказал сам Саакашвили, утром неизвестные напали на его сторонников.

"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", — написал он в Facebook.

Он также отказался идти на допрос к генпрокурору Юрию Луценко, поскольку считает его нелегитимным.

Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих с собой щиты, отобранные у силовиков.

Также полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ.

Активисты принесли автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В Раде заявили о "цирковом потенциале" Саакашвили
Всего в ходе протестов пострадали шестнадцать человек: четырнадцать полицейских и двое гражданских. По предварительным данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Пока никого не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.

Возможен новый госпереворот

Последние события с Саакашвили показывают, что тому удалось спровоцировать украинские власти, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Он отметил, что сложно предсказать, к чему приведет эта ситуация, но не исключил и возможности нового государственного переворота.

"Насколько хватит у него ресурсов, сторонников, олигархической, медийной поддержки и так далее. Я имею в виду все ингредиенты, которые необходимы для площадного переворота на Украине. <…> Если не хватит — будет сидеть в тюрьме, как некогда сидела его подруга Юлия Тимошенко", — подчеркнул эксперт.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили нельзя называть "сбежавшим из-под стражи", считает эксперт
По мнению Мартынова, ситуация до Нового года будет меняться тем или иным образом, а произошедшее в Киеве во вторник — "начало новых событий на Украине".

Саакашвили без гражданства

В июле Саакашвили лишили украинского гражданства. Тем не менее, 10 сентября он при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд оштрафовал его на 130 долларов.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев решил депортировать Саакашвили до конца года. Он заявлял, что предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу. Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до марта.

Политик покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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