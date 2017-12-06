Газ и баррикады: более 15 человек пострадали при потасовках возле Рады‍

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В среду утром сотрудники правоохранительных органов пришли в палаточный лагерь в центре Киева, чтобы задержать экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаил Саакашвили. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика, в ходе которых пострадали 16 человек.
Саакашвили подозревают в "покушении на преступление", "совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" и "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
Ситуация в палаточном лагере
Один из активистов рассказал, что несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но его не выдали. В то же политика в палаточном городке не видно, однако митингующие утверждают, что он находится у себя в палатке. Возле нее стоят охранники, журналистов к ней не пускают.
"Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей", — написал он в Facebook.
Он также отказался идти на допрос к генпрокурору Юрию Луценко, поскольку считает его нелегитимным.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих с собой щиты, отобранные у силовиков.
Также полиция во время столкновений использовала слезоточивый газ.
Активисты принесли автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
Возможен новый госпереворот
Последние события с Саакашвили показывают, что тому удалось спровоцировать украинские власти, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Он отметил, что сложно предсказать, к чему приведет эта ситуация, но не исключил и возможности нового государственного переворота.
"Насколько хватит у него ресурсов, сторонников, олигархической, медийной поддержки и так далее. Я имею в виду все ингредиенты, которые необходимы для площадного переворота на Украине. <…> Если не хватит — будет сидеть в тюрьме, как некогда сидела его подруга Юлия Тимошенко", — подчеркнул эксперт.
Саакашвили без гражданства
В июле Саакашвили лишили украинского гражданства. Тем не менее, 10 сентября он при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд оштрафовал его на 130 долларов.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев решил депортировать Саакашвили до конца года. Он заявлял, что предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу. Ранее Саакашвили говорил, что срок его легального пребывания на Украине продлили до марта.
Политик покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура страны заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.