Число пострадавших во время потасовок у Рады возросло до 16

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Число пострадавших во время потасовок в палаточном городке сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве возросло до 16, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины.

Ранее Саакашвили заявил, что неизвестные утром в среду напали на его сторонников в палаточном городке в центре Киева и избили их. Национальная полиция Украины заявила, что искала в палаточном лагере Саакашвили, который объявлен в розыск, его сторонники устроили провокации, но никто не задержан. Позже полиция сообщила, что во время стычек в палаточном городке пострадали 11 полицейских и двое гражданских лиц.

"Четырнадцать правоохранителей и двое гражданских лиц получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела. По предварительным данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей.