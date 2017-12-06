Главы МИД НАТО высказались за мирное разрешение кризиса вокруг КНДР

БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов НАТО высказались за мирное решение кризиса вокруг КНДР путем переговоров, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Вчера вечером мы также обсуждали угрозу со стороны Северной Кореи. Как показал (ракетный) пуск на прошлой неделе, северокорейские баллистические ракеты теперь могут достичь всех союзников (по НАТО). НАТО решительно поддерживает мирное, достигнутое путем переговоров решение кризисной ситуации на Корейском полуострове", — заявил Столтенберг.

По его словам, "необходимо решительное давление на Северную Корею".

"А нам нужно продолжать осуществлять решительное сдерживание, чтобы все союзники были в безопасности", — заявил Столтенберг.