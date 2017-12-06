СЦКК зафиксировал последствия обстрела пригорода Луганска, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня зафиксировали последствия обстрела пригорода Луганска, заявил в среду официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Ранее в Народной милиции заявили об обстреле пригорода Луганска со стороны украинских силовиков.

"Прилетов было около 150… Как видно, очень много разрушений – полностью сгорело одно домостроение. К счастью, ночью никто в данном доме не находился и пострадавших нет", — сказал Марочко журналистам.

Он уточнил, что обстрел велся по поселку Зеленая Роща в пригороде Луганска в районе Красного Яра. На месте работают сотрудники МВД ЛНР и МЧС. В МЧС уточнили, что всего получили повреждения девять домов. Также повреждены три линии электропередачи.

"Представители СЦКК зафиксировали последствия обстрела", — заявил Марочко. Он добавил, что обстрел велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.