Опубликовано видео рейда полиции на лагерь сторонников Саакашвили

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В сети появилось видео столкновений сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с полицейскими в палаточном городке у здания Верховной рады в Киеве.

Силовики пришли в палаточный лагерь, чтобы найти Саакашвили, однако сторонники грузинского политика его не выдали. Началась драка, полиция применила слезоточивый газ. В результате пострадали более десяти человек.

В палаточном городке находятся несколько сотен человек. Митингующие принесли кирпичи и автомобильные покрышки, из которых соорудили несколько баррикад.