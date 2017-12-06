Косачев предложил НАТО план по обеспечению стабильности в Европе

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предлагает НАТО принять программу действий по обеспечению стабильности в Европе. В частности — не принимать новых членов в альянс, соблюдать резолюции Совбеза ООН, добиться выработки взаимоприемлемых договорённостей РФ и США в сфере ПРО.

В ходе Берлинского форума внешней политики "в репликах многих европейских участников где‑то подспудно, а где‑то и откровенно звучала одна и та же мысль — "а что теперь с нами будет?", написал сенатор в своем блоге на сайте СФ в среду.

"Общая атмосфера на форуме показалась мне подавленной. И даже бравурное заявление одного из европарламентариев – дескать, (президент РФ Владимир — ред.) Путин, (президент США Дональд — ред.) Трамп и "брексит" (выход Великобритании из ЕС — ред.) вновь сплотили нас, европейцев, как никогда прежде – оптимизма не добавляло", — отметил он.

Косачев сообщил, что подготовил свою "программу действий" для НАТО, которую собирался озвучить на форуме. "Программа в нынешних реалиях из области фантастики, но с точки зрения реального объединения Европы не имеющая особых альтернатив", — пояснил политик.

В качестве приоритетных мер Косачев предлагает альянсу "объявить о заморозке программы приема новых членов, выполнить принятые ранее обязательства по неразмещению на территории 13-и новых членов альянса существенных вооруженных сил и вооружений".

Он добавил, что НАТО надо также принять на себя односторонние самоограничения по невыходу за пределы альянса своей военной активностью без санкции Совбеза ООН, организовать равноправное взаимодействие с другими европейскими структурами в сфере безопасности. Для России важно ОДКБ под эгидой ОБСЕ, сказал он.

Кроме того, нужно "добиться выработки взаимоприемлемых российско-американских договорённостей в сфере противоракетной обороны и размещения обычных вооружённых сил в Европе, равно как и сохранения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности", заключил Косачев.

В последние годы страны НАТО активно развивают элементы ПРО в Европе. В Турции уже установлен американский радар. В мае 2016 года в Румынии заработала наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore. В Германии на авиабазе Рамштайн находится командный центр планирования ударов по ракетам. А в мае прошлого года в Польше состоялась церемония начала строительства комплекса Aegis Ashore, который планируется завершить в 2018 году.

В РФ неоднократно заявляли, что будут адекватно реагировать на наращивание военной инфраструктуры НАТО.