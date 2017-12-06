Депутат Рады оценил действия правоохранителей при задержании Саакашвили

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Действия правоохранителей во время задержания в Киеве экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили были непрофессиональны, сложившаяся ситуация создает угрозу для государственного аппарата, считает замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения, позже он был объявлен в розыск. Утром в среду полиция пыталась повторно задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, однако им это не удалось.

"Я считаю, что действия, которые были, которые делали силовики вчера во время задержания и предъявления обвинений, были непрофессиональны. Это было сделано очевидно неправильно, не разъяснено. Я уверен, что сначала надо было показать этот фильм (видеоматериалы, обнародованные Генпрокуратурой, на которых якобы зафиксированы переговоры Саакашвили с Курченко — ред.), и тогда ни у кого не было бы сомнений, что это все делается правильно", — заявил Березенко журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

По его мнению, сложившаяся ситуация создает угрозу функционированию госаппарата. "Если государство не может обеспечить на своей территории законность и соблюдение законов, то мне кажется, что это очень плохой звоночек для существования всей государственной машины, государственного аппарата", — заявил депутат.

При этом Березенко считает, что команда президента Украины также несет ответственность за ситуацию с Саакашвили, так как он был в ее составе.

"Если факты (озвученные Генпрокуратурой — ред.) подтвердятся, то это катастрофическая ситуация. И мы виноваты в этом, потому что мы работали в одной команде, Саакашвили был в команде президента", — добавил депутат.