Действие Минских соглашений будет продлено автоматически, считает Пушилин

ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Действие Минских соглашений будет автоматически продлено на следующий год, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

"Учитывая, что политические пункты не реализованы, по остальным подгруппам мы тоже не видим особых продвижений, Минские соглашения с одной стороны не выполнены, но с другой стороны, никто не выходит из Минских соглашений, здесь по сути видим автоматическую пролонгацию данных соглашений", — заявил в среду журналистам Пушилин в ответ на вопрос, будут ли продлены на следующий год Минские соглашения.