Иранские дипломаты временно эвакуированы из посольства в Йемене

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иранские дипломаты были временно эвакуированы из посольства в Йемене, где продолжаются столкновения между повстанцами и правительственными войсками, в столицу Омана, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД Ирана.

Собеседник агентства на условиях анонимности сообщил, что деятельность иранской дипмиссии в столице Йемена Сане временно приостановлена из-за проблем с безопасностью в стране. Координация всей деятельности осуществляется через ближайший дипломатический пункт – посольство ИРИ в Омане. Именно в Маскате сейчас находятся иранские дипломаты.

Новости о ракетном обстреле иранской дипмиссии в Сане, якобы произошедшем 3 декабря, представитель МИД Ирана не подтвердил.

Повстанцы-хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с его окровавленным телом. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.

В среду истребители арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли шесть авиаударов по подразделениям повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) в йеменской столице и нескольких провинциях Йемена во вторник. Как передает телеканал Sky News Arabia, один авиаудар был нанесен по подразделениям хуситов, расположившихся в доме убитого ими экс-президента Салеха в Сане, а также в здании техникума неподалеку. Авиаудары привели к жертвам среди повстанцев. Другие авиаудары были направлены по частям хуситов на юге столицы.