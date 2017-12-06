Арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Истребители арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли шесть авиаударов по подразделениям повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) в йеменской столице Сане и нескольких провинциях Йемена во вторник, передает эмиратский спутниковый телеканал Sky News Arabia.

Как передает телеканал, один авиаудар был нанесен по подразделениям хуситов, расположившихся в доме убитого ими экс-президента Али Абдаллы Салеха в Сане, а также в здании техникума неподалеку. Авиаудары привели к жертвам среди повстанцев. Другие авиаудары были направлены по частям хуситов на юге столицы.

Также авиация коалиции совершила авиаудары по подразделениям повстанцев в двух городах провинции Хаджа и двух городах провинции Саада, пограничных с Саудовской Аравией, сообщает телеканал. Канал передает, что бои между хуситами и коалицией идут в городе Миди в пограничной провинции Хаджа, в результате есть убитые и раненые с обеих сторон.

Партия "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), председателем которой был экс-президент Салех, подтвердила во вторник в заявлении, что бои против хуситов продолжаются.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына Салеха.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.