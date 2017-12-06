Поддержавшие Саакашвили депутаты должны сложить мандаты, заявили в Раде

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Депутаты, которые сознательно поддержали акции экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, направленные на смену власти на Украине, должны самостоятельно сложить мандаты, заявила в среду представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко.

Во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что восемь депутатов, среди которых представители "Блока Петра Порошенко", которые якобы мешали правоохранителям задержать Саакашвили, вызовут на допрос.

"Каждый из них должен определиться, что он делал на этой акции: поддерживал ли он суверенитет Украины и независимость, делал ли он то сознательно, не зная, что это деньги Курченко (бизнесмена Сергея Курченко — ред.) и что Саакашвили лукавил в этом вопросе. Депутаты должны принять свое политическое решение. Если это было сознательно, то они должны сложить свои мандаты, потому что люди, которые их избирали, не доверяли им подрывать суверенитет Украины. Если они этого не сделают, будет политическая реакция фракций", — сказала журналистам Луценко, ее выступление транслировали украинские телеканалы.

По ее словам, таким депутатам может быть выражено недоверие, либо им предложат выйти из фракций и сложить мандаты.

Саакашвили был во вторник задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили отрицает эти обвинения, позже он был объявлен в розыск. Утром в среду полиция пыталась повторно задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной рады, однако им это не удалось.