Эксперт оценил последствия признания Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вероятное признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля приведет к волнениям на Ближнем Востоке и за его пределами, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

По словам эксперта, подобный шаг приведет к всплеску насилия и усугубит ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, урегулирование которого и так "мало двигается с места".

"Одна только подготовка к такому заявлению будоражит мусульман. Если Трамп решится на признание Иерусалима столицей Израиля, то это приведет к волнению не только на Ближнем Востоке, но и во всем мусульманском мире, потому что мусульмане так же, как и иудеи, христиане считают Иерусалим своим священным городом", — сообщила Супонина РИА Новости.

По ее словам, это может негативно повлиять на отношения Израиля со многими странами региона, в том числе с Турцией, а также с теми арабскими странами, с которыми еврейское государство имеет дипломатические отношения.

"Это приведет к росту террористической активности в регионе и за его пределами. Угроза террора и так велика, но после таких заявлений она станет запредельно высокой, причем теракты за Иерусалим будут производиться не только в этом регионе и за пределами", — отметила Супонина, не исключив в будущем погромов в связи с эти шагом.

Кроме того, по мнению эксперта, решение Трампа скажется на отношениях США с их региональными союзниками, о чем уже предупредила Саудовская Аравия.

Ранее представитель Белого дома, сообщив о предстоящем шаге президента США, отметила, что "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.