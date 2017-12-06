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В мире

Эксперт оценил последствия признания Иерусалима столицей Израиля

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (30)
12:1806.12.2017
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© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фотоХрам Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вероятное признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля приведет к волнениям на Ближнем Востоке и за его пределами, считает советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Сигнал арабам: эксперт рассказал, зачем Трампу менять статус Иерусалима

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп в среду официально объявит о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля.

По словам эксперта, подобный шаг приведет к всплеску насилия и усугубит ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта, урегулирование которого и так "мало двигается с места".

Старый город в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Одна только подготовка к такому заявлению будоражит мусульман. Если Трамп решится на признание Иерусалима столицей Израиля, то это приведет к волнению не только на Ближнем Востоке, но и во всем мусульманском мире, потому что мусульмане так же, как и иудеи, христиане считают Иерусалим своим священным городом", — сообщила Супонина РИА Новости.

По ее словам, это может негативно повлиять на отношения Израиля со многими странами региона, в том числе с Турцией, а также с теми арабскими странами, с которыми еврейское государство имеет дипломатические отношения.

"Это приведет к росту террористической активности в регионе и за его пределами. Угроза террора и так велика, но после таких заявлений она станет запредельно высокой, причем теракты за Иерусалим будут производиться не только в этом регионе и за пределами", — отметила Супонина, не исключив в будущем погромов в связи с эти шагом.

Король Марокко Мухаммед VI. Архивное фото
© AP Photo / Abdeljalil Bounhar
Король Марокко назвал риски признания Иерусалима столицей Израиля
Кроме того, по мнению эксперта, решение Трампа скажется на отношениях США с их региональными союзниками, о чем уже предупредила Саудовская Аравия.

Ранее представитель Белого дома, сообщив о предстоящем шаге президента США, отметила, что "это является признанием как исторической реальности, так и современной реальности", а также не касается каких-либо аспектов переговорного процесса о мирном урегулировании и не затрагивает вопроса границ.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Мечеть Купол скалы и мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Решение США по Иерусалиму не затронет границ и статуса Храмовой горы

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решения.

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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
boland
В таком случае В.В. Путин может заявить о признании Донецка - столицей Украины.
12:33
06.12.2017
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lyuda.nemna
А что ,перенос дипконсульства в любой город страны прибывания автоматически переводит его в статус столицы страны?Это если американцам захочется перевести своих дипломатов в Краснодар,то он автоматов становится столицей России?Или я чего то не допонимаю ?
12:42
06.12.2017
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