В Варшаве задержали бывшего главу Службы военной контрразведки Польши

ВАРШАВА, 6 дек — РИА Новости. Военная жандармерия Польши задержала экс-главу Службы военной контрразведки страны генерала Петра Пытеля, который является фигурантом дела о незаконном сотрудничестве ведомства с Федеральной службой безопасности России, сообщила его супруга Дорота Пытел.
"Жандармерия у нас. Задерживают мужа", — написала она в Twitter, позже добавив, что ее супруга около полудня (14.00 мск) должны доставить в прокуратуру в Варшаве.
Пресс-секретарь Главного коменданта Военной жандармерии Артур Карпенко подтвердил задержание генерала. "В отношении генерала Пытеля проводится расследование. Ему предъявлены обвинения в связи с незаконным сотрудничеством с ФСБ. Я не думаю, чтобы мы имели дело с какими-то действиями, которые выходят за рамки предъявленных обвинений", — сказал он.
Экс-глава Минобороны республики Томаш Семоняк, комментируя задержание Пытеля, заявил, что подобными действиями нынешний глава ведомства Антони Мачеревич спровоцировал серьезный скандал. "Мачеревич переходит все границы в жесткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Скандал", — написал он.
Позже в ходе брифинга в парламенте Семоняк заявил, что требует срочного созыва для обсуждения этого вопроса Комиссии по делам национальной обороны и Комиссии по делам специальных служб. "Генерал Пытел честный офицер, который выполнял свой долг, часто с риском для жизни и здоровья", — сказал экс-министр.
Он уверен, что задержание генерала — месть министра обороны Мачеревича. "Генерал Пытель критиковал Мачеревича. Каждый критик Мачеревича завтра может быть арестован", — заявил Семоняк.
В декабре 2016 года польская прокуратура начала расследование по факту сотрудничества Службы военной контрразведки Польши с ФСБ. Обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам ведомства Янушу Носеку и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.
В апреле Туска более 8 часов допрашивали в варшавской прокуратуре по данному делу. Глава Евросовета не стал комментировать ход следствия, отметив при этом, что расследование носит "исключительно политический" характер.