В Варшаве задержали бывшего главу Службы военной контрразведки Польши

ВАРШАВА, 6 дек — РИА Новости. Военная жандармерия Польши задержала экс-главу Службы военной контрразведки страны генерала Петра Пытеля, который является фигурантом дела о незаконном сотрудничестве ведомства с Федеральной службой безопасности России, сообщила его супруга Дорота Пытел.

"Жандармерия у нас. Задерживают мужа", — написала она в Twitter, позже добавив, что ее супруга около полудня (14.00 мск) должны доставить в прокуратуру в Варшаве.

Пресс-секретарь Главного коменданта Военной жандармерии Артур Карпенко подтвердил задержание генерала. "В отношении генерала Пытеля проводится расследование. Ему предъявлены обвинения в связи с незаконным сотрудничеством с ФСБ. Я не думаю, чтобы мы имели дело с какими-то действиями, которые выходят за рамки предъявленных обвинений", — сказал он.

Экс-глава Минобороны республики Томаш Семоняк, комментируя задержание Пытеля, заявил, что подобными действиями нынешний глава ведомства Антони Мачеревич спровоцировал серьезный скандал. "Мачеревич переходит все границы в жесткой борьбе за власть. Это видят в НАТО, видят союзники в США. Скандал", — написал он.

Позже в ходе брифинга в парламенте Семоняк заявил, что требует срочного созыва для обсуждения этого вопроса Комиссии по делам национальной обороны и Комиссии по делам специальных служб. "Генерал Пытел честный офицер, который выполнял свой долг, часто с риском для жизни и здоровья", — сказал экс-министр.

Он уверен, что задержание генерала — месть министра обороны Мачеревича. "Генерал Пытель критиковал Мачеревича. Каждый критик Мачеревича завтра может быть арестован", — заявил Семоняк.

В декабре 2016 года польская прокуратура начала расследование по факту сотрудничества Службы военной контрразведки Польши с ФСБ. Обвинения по данному делу предъявлены экс-шефам ведомства Янушу Носеку и Петру Пытелю. Как сообщала прокуратура, речь идет о превышении полномочий государственным служащим вследствие принятия решения о сотрудничестве со службой иностранного государства без согласия председателя Совета министров. Согласно польскому законодательству, такое согласие может быть получено только после оценки министра обороны страны.

Глава МО Польши Антони Мачеревич заявлял, что решение о сотрудничестве с ФСБ началось и проводилось с нарушением закона. По его словам, решение о сотрудничестве было принято после информирования премьер-министра, когда эту должность занимал Дональд Туск, но без согласия политиков, к чему обязывает право.

В апреле Туска более 8 часов допрашивали в варшавской прокуратуре по данному делу. Глава Евросовета не стал комментировать ход следствия, отметив при этом, что расследование носит "исключительно политический" характер.