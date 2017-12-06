Лидер Южной Кореи намерен обсудить проблему КНДР во время визита в Китай

ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Китай 13-16 декабря намерен, в частности, обсудить пути мирного решения северокорейской ядерной проблемы, сообщила в среду президентская администрация в Сеуле.

Наряду с вопросами двусторонних отношений Мун Чжэ Ин и председатель КНР Си Цзиньпин "обсудят направления сотрудничества по мирному решению северокорейской ядерной проблемы и укреплению мира на Корейском полуострове", говорится в сообщении.

Это будет первый визит Мун Чжэ Ина в Китай после его избрания президентом Южной Кореи на внеочередных выборах в мае этого года. Формально визит приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений Республики Корея и КНР.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.