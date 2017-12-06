Ученые выяснили, при каких условиях прогулки наносят вред здоровью

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Загрязненный воздух нейтрализуют положительный эффект, который может быть получен от прогулок. К такому выводу пришли эксперты из Имперского колледжа Лондона. Результаты работы были опубликованы в журнале Lancet.

В исследовании приняли участие 119 человек старше 60 лет: 40 из них были здоровы, 40 страдали от обструктивного заболевания легких, оставшиеся 39 — от ишемической болезни сердца.

Одна часть людей должна была гулять по Гайд-парку, другая — по оживленной Оксфорд-стрит. Через какое-то время (от трех до восьми недель) они менялись. После каждой прогулки ученые измеряли концентрацию загрязнителей в обоих местах, а также ряд показателей здоровья у участников исследования.

Выяснилось, что после прогулки по Гайд-парку у здоровых людей значительно увеличивалась жизненная емкость легких и артериальная ригидность (показатель, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний). После же прогулки по Оксфорд-стрит первый из этих показателей почти не рос, а второй падал.

У людей с обструктивным заболеванием легких и с ишемической болезнью сердца жизненная емкость легких незначительно увеличивалась в обоих случаях, остальные же маркеры ухудшались после ходьбы по оживленной улице. В частности, у людей, испытывающих проблемы с сердцем, увеличивалась артериальная ригидность, если только они не применяли специальных препаратов.

Авторы исследования подчеркивают, что, хотя в исследовании принимали участие пожилые люди, его результаты распространяются и на другие группы населения. Они призвали людей избегать загрязненных зон при любой физической активности.

"Наши исследования показывают, что здоровые люди, равно как и люди с хроническими сердечно-легочными заболеваниями, должны минимизировать прогулки по улицам с высоким уровнем загрязнения [воздуха — ред.], поскольку это сокращает или даже отменяет пользу активности для сердца и легких", — резюмируют ученые.