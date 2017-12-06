Иран отверг обвинения США в дестабилизирующих действиях

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Иран отверг обвинения госсекретаря США Рекса Тиллерсона в дестабилизирующих действиях, передает агентство IRNA со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Ранее Тиллерсон по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини заявил, что США намерены работать с Евросоюзом над решением проблем, создаваемых Ираном в регионе. Он также заявил, что США признают, что "Иран предпринимает ряд дестабилизирующих действий в регионе".

"Обвинение других стран — это не средство от старых ран и боли, которые остались после агрессивной и жадной политики США в регионе", — приводит агентство слова Касеми.

Касеми описал "ложные обвинения" как показатель реакции США на "приверженность Ирана его гуманитарной и стабилизирующей роли", а также признак того, что "Вашингтон поддерживает терроризм в регионе", передает агентство.