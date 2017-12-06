ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" провел учения на полигоне в Южной Корее недалеко от границы с КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап.

Бомбардировщик перебросили в провинцию Канвондо с авиабазы "Кемп-Андерсон" на острове Гуам. По данным объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, вместе с B-1B в этой операции в рамках совместных военных учений Vigilant ACE впервые был задействован истребитель F-22.

"Через эти учения американо-южнокорейские ВВС продемонстрировали волю и возможность альянса для мощного возмездия за ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи", — приводит агентство заявление комитета.

Совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE начались в понедельник и продлятся до 8 декабря. Как отмечают южнокорейские СМИ, они станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в парламенте Южной Кореи состоялись слушания, на которых министерство обороны страны раскрыло информацию о том, что в рамках нынешних учений, которые продлятся до 8 декабря с участием истребителей США F-22 и F-35A, будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР, огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, десантные учения по высадке на вражеской территории.

КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.