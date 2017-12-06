ТОКИО, 6 дек — РИА Новости. Американский стратегический бомбардировщик B-1B "Лансер" провел учения на полигоне в Южной Корее недалеко от границы с КНДР, сообщило информационное агентство Рёнхап.
"Через эти учения американо-южнокорейские ВВС продемонстрировали волю и возможность альянса для мощного возмездия за ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи", — приводит агентство заявление комитета.
Совместные учения США и Южной Кореи Vigilant ACE начались в понедельник и продлятся до 8 декабря. Как отмечают южнокорейские СМИ, они станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.
Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.
КНДР в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. США и КНДР формально находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии, которое Пхеньян уже давно объявил "недействительным". Все попытки Северной Кореи заключить мирный договор и установить дипломатические отношения с США отклонялись американцами, которые на постоянной основе сохраняют в Южной Корее свои войска численностью свыше 28 тысяч человек.