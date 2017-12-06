Президент Гондураса заявил о готовности проверить результаты выборов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил о готовности провести проверку результатов президентских выборов в стране, сообщает телеканал Milenio.

"Мы готовы сопоставить, пересмотреть (результаты — ред.) один, два, три раза, сколько угодно, без проблем", — приводит телеканал слова Эрнандеса.

Ранее во вторник высший избирательный суд Гондураса подсчитал все 100% голосов на выборах президента страны, прошедших 26 ноября. Согласно данным сайта избирательного суда, действующий президент Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.

Однако эти результаты пока не означают признания Эрнандеса победителем, так как во вторник начался объявленный избирательным судом процесс сверки более чем 5,1 тысячи актов с участков для голосования. Будут сверены акты, имеющиеся в распоряжении суда, и копии актов, которыми располагает оппозиция, заявившая о нарушениях в ходе подсчета.

Ранее задержка с публикацией итогов выборов вызвала широкие протесты по всей стране, их жертвами стали семь человек. На выходных власти приостановили действие конституционных гарантий прав граждан и ввели комендантский час.