В ЛНР заявили, что силовики обстреляли пригород Луганска

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (78)

ЛУГАНСК, 6 дек — РИА Новости. Украинские силовики в среду подвергли обстрелу пригород Луганска, горит жилой дом, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

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Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила о десяти обстрелах территории республики за минувшие сутки.

"В 07.40 6 декабря ВСУ произвели обстрел с направления Кондрашевская Новая из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов (АГС, РПГ) и стрелкового оружия населенного пункта Красный Яр. Есть разрушения, горит одно частное домостроение", — заявил Марочко.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.